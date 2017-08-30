Продвинутая энергетика нуждается в информационных технологиях

Кристина Арутюнян Олег Кравченко

В августе в Астане прошла международная выставка ЭКСПО-2017. В рамках нее состоялся форум «Энергия будущего». Одним из главных участников мероприятия стал Нобелевский лауреат в области физики Джордж Смут.



Ученый сделал дал ряд прогнозов о том, как будет развиваться энергетика в ближайшие 50 лет. Он считает, что многое будет связано с инновациями и комбинированием источников энергии. Но главным драйвером развития отрасли должно стать использование информационных технологий.



«Что я думаю об основных трендах продвинутой энергетики? Первое, что прошло через революцию в нашей жизни – это информационные технологии – достижения в этой сфере, особенно в сфере смарт-технологий», – сказал Джордж Смут.



Портал RusCable попросил российских экспертов высказать мнение о том, какие информационные технологии наиболее востребованы в сфере энергетики.



Кристина Арутюнян, генеральный директор «Евротехнолоджи», считает, что главным трендом ближайших лет станет внедрение информационных систем контроля и управления бизнес-процессом по технологическому присоединению к электрическим сетям.

«Российские энергетические компании активно внедряют подобные системы. Главный результат – автоматизация рабочих процессов в масштабах всей компании – объединение всех отделов в единую информационную среду и оптимизация их деятельности. ИТ-система сокращает время на обработку запросов и поиск необходимой документации. В результате компания избегает нарушений и может системно и эффективно работать со всеми группами заявителей по пяти степеням мощности подключения, среди которых и физические, и юридические лица. Таким образом, необходимо менять традиционный подход. Программное обеспечение контролирует сотрудников, помогает им избежать ошибки и достигнуть запланированного результата», – говорит эксперт.



О необходимости создания единой системы мониторинга и управления ИТ также говорит директор по работе с энергетическими предприятиями компании «Инфосистемы Джет» Олег Кравченко: «Такая система выстроена далеко не у всех энергетических компаний. Это сильно мешает повышению надежности и эффективности ИТ в энергетике. Когда нет информации о частоте и причинах сбоев, нельзя говорить об их предотвращении, невозможно выстроить систему SLA (соглашений об уровне сервиса), а обслуживание ИТ-инфраструктуры превращается в тушение пожаров. Но сейчас для компаний актуален мониторинг не только ИТ-инфраструктуры и ИТ-приложений, но и бизнес-процессов, основных показателей деятельности компании, KPI подразделений и отдельных руководителей, специалистов. В этом случае можно представить полную картину по ключевым направлениям, понять, на чем необходимо сфокусироваться. И без информационных технологий здесь не обойтись».



Олег Кравченко также отмечает важность системы мониторинга и управления в области информационной безопасности. «Сейчас информационная безопасность для энергетических компаний выходит на новый уровень развития. Вряд ли найдется компания, в которой нет средств обеспечения ИБ. Вопрос, насколько они эффективны? Насколько правильно настроены? Достаточно ли этих средств или требуется внедрение новых? Как обосновать их закупку? Для ответа на данные вопросы нужна, прежде всего, информация: информация об инцидентах, их корреляции между собой и уровне опасности для организации, информация о необходимых технических и организационных мерах для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Для этого в компании должна быть развернута система сбора и анализа событий информационной безопасности – SIEM (Security Information and Event Management) и выстроены процессы по реагированию на инциденты. А наиболее эффективным вариантом решения проблем в сфере ИБ и повышения эффективности корпоративной защиты является построение Центра управления информационной безопасностью (SOC – Security Operation Center)».