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Новости компаний

"РОССКАТ" и "Севкабель": курс на эффективные решения для потребителей

РОССКАТ и Севкабель: курс на эффективные решения для потребителей

30 августа 2017, 15:01
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕВКАБЕЛЬ, РОССКАТ

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Производственное объединение «РОССКАТ – Севкабель», приняло участие во второй международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая прошла в Самаре 23–25 августа 2017 года.

В течение двух дней на пяти секциях прозвучало 77 докладов. На конференции зарегистрировались около 200 участников. Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и технологий Самарской области.
В ходе конференции рассмотрены новейшие достижения, разработки, производственные инновации, стратегические предложения и рекомендации в области нефтегазодобычи.

«РОССКАТ» и «Севкабель» не остались в стороне и представили свой доклад для нефтегазодобывающих компаний. Маслов Илья - руководитель проектов, рассказал об эффективных решениях применения кабельно-проводниковой продукции при проектировании объектов. Также в докладе Илья Маслов, затронул вопрос контрафакта в кабельной отрасли и обратил внимание потребителей продукции на последствия данной проблемы.

Гривцов Владимир: «Поволжская платформа, созданная АО "Гипровостокнефть" профессионального обмена опытом объедила участников процесса проектирования и строительства объектов нефтегазовых месторождений, и поставщиков. Для нас это первый опыт совместного участия в подобном мероприятии и опыт оказался более чем удачным! Так как помимо обмена опытом, данное мероприятия носит и практический характер. В ходе конференции мы ознакомились: с тенденциями в нефегазодобывающей отрасли; с моделями управления проектами капитального строительства; с современными технологиями и оборудованием при обустройстве нефтегазовых месторождений и т.д.
И конечно, мы результативно провели презентации новых разработок кабельной продукции «РОССКАТ» и «Севкабель», и получили обратную связь от наших потребителей».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "РОССКАТ"

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