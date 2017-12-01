Решение Верховного суда России поможет энергетикам Карачаево-Черкесии эффективнее бороться с нарушениями охранных зон ЛЭП

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») взял на вооружение прецедентное решение Верховного суда России о сносе самовольно возведенной постройки в охранной зоне ЛЭП. Такое решение принято после рассмотрения кассационной жалобы МРСК Центра на апелляционное решение Курского областного суда по иску компании к одной из жительниц Курской области о сносе самовольно возведенного строения в охранной зоне воздушной линии 35 кВ. Энергетики обнаружили, что без письменного разрешения электросетевой организации под проводами ЛЭП, проходящими через личный участок ответчицы, возведено строение.



В суде первой инстанции было доказано, что данное строение было возведено в нарушение ранее действовавших Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт и новых Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г., и подлежит сносу.



Однако, в апелляционной инстанции Курского областного суда это решение было отменено с формулировкой, что запрет на строительство зданий, сооружений в охранной зоне ЛЭП не распространяется на данный случай, поскольку самовольная постройка возведена до даты вступления в силу Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.



На основании кассационной жалобы МРСК Центра Верховный суд России подтвердил, что сам факт нахождения строения в охранной зоне воздушных линий электропередачи создает угрозу жизни и здоровью граждан и препятствует обслуживанию ЛЭП, что служит основанием для его сноса.



- Это решение Верховного суда России создало прецедент и поможет нам более эффективно устранять нарушения в охранных зонах ЛЭП, сносить постройки, возведенные без письменного согласования с электросетевой организацией, в том числе возведенные до вступления в силу вышеназванного Постановления Правительства РФ, поскольку они могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, - отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин.



Только с начала года филиалом МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» в прокуратуры и администрации городов и районов республики направлены материалы по более 30 выявленным нарушениям в охранных зонах ЛЭП. Так, подобные нарушения выявлены в Черкесске, в а. Псыж, п. Кавказском, с. Чапаевском, а. Икон-Халк и других населенных пунктах республики. После рассмотрения обращения в ряде случаев приняты меры прокурорского реагирования. В частности, на основании полученных материалов прокуратурой Черкесска были инициированы выездные проверки с участием представителей мэрии и филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго».



По итогам проверки владельцам пяти нестационарных объектов в охранной зоне ЛЭП в Черкесске были вручены предписания о сносе (демонтаже) размещенных объектов, в отношении двух нестационарных объектов сразу же была начата процедура сноса. Также в ряде случаев нарушители были привлечены к административной ответственности.



Требования об обязательном согласовании с энергетиками всех действий в охранной зоне ЛЭП закреплены в Правилах устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204, и Постановлении Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».



В соответствии с этими документами в охранных зонах линий электропередачи запрещено размещать любые объекты и предметы, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства. А в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 10 кВ, запрещается размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.



Ширина охранных зон определяется расстоянием в обе стороны от крайних проводов линии и составляет: для воздушных линий электропередачи (ВЛ) до 1 кВ – 2 метра, для ВЛ 6/10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров и ВЛ-110 кВ – 20 метров.