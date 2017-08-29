 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

"Ростелеком" построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии

Ростелеком построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии

30 августа 2017, 17:10
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

Обсудить на форуме

284 просмотра

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию сеть широкополосного доступа в интернет по оптической технологии PON* в райцентре Чикола Ирафского района Северной Осетии. Уже сегодня у 259 домохозяйств поселения есть возможность доступа в интернет по современной технологии. Заявки на подключение к сети, а вместе с этим и к услуге «Интерактивное ТВ», уже подали более ста человек.

Борис Хамикоев, Глава АМС Ирафского района РСО-Алания: «Наш райцентр – небольшое сельское поселение, достаточно удаленное от Владикавказа. И то, что современные технологии приходят к нам одновременно со столичными жителями, не может не радовать. Это обеспечение равных возможностей для всех жителей региона. Интернет – это неотъемлемая часть современной жизни, и, уверен, теперь число пользователей в районе будет только расти». 

Артур Лигостаев, технический директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»:  «Ростелеком» активно строит оптические сети в небольших поселениях республики. Как показывает опыт, в малых населенных пунктах технология пассивных оптических сетей наиболее целесообразна. В нашем активе уже Моздок, Ардон, Пригородный район. Теперь вот Чикола, и в ближайших планах еще два района. В Ирафском районе мы проложили 5 км волоконно-оптических линий связи».

Компания: ПАО "Ростелеком"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!