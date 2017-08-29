"Ростелеком" построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии

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30 августа 2017, 17:10
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию сеть широкополосного доступа в интернет по оптической технологии PON* в райцентре Чикола Ирафского района Северной Осетии. Уже сегодня у 259 домохозяйств поселения есть возможность доступа в интернет по современной технологии. Заявки на подключение к сети, а вместе с этим и к услуге «Интерактивное ТВ», уже подали более ста человек.
Борис Хамикоев, Глава АМС Ирафского района РСО-Алания: «Наш райцентр – небольшое сельское поселение, достаточно удаленное от Владикавказа. И то, что современные технологии приходят к нам одновременно со столичными жителями, не может не радовать. Это обеспечение равных возможностей для всех жителей региона. Интернет – это неотъемлемая часть современной жизни, и, уверен, теперь число пользователей в районе будет только расти».
Артур Лигостаев, технический директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» активно строит оптические сети в небольших поселениях республики. Как показывает опыт, в малых населенных пунктах технология пассивных оптических сетей наиболее целесообразна. В нашем активе уже Моздок, Ардон, Пригородный район. Теперь вот Чикола, и в ближайших планах еще два района. В Ирафском районе мы проложили 5 км волоконно-оптических линий связи».
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