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Отраслевые новости: Энергетика

Саратовский филиал "Т Плюс" проведет обучающие семинары для сотрудников системы ЖКХ г. Балаково

Саратовский филиал Т Плюс проведет обучающие семинары для сотрудников системы ЖКХ г. Балаково

30 августа 2017, 17:20
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Перед началом нового отопительного сезона Саратовский филиал «Т Плюс» проведет серию обучающих семинаров для УК-ТСЖ г. Балаково по вопросу координации действий специалистов энергокомпании и управляющих организаций в деле эффективного запуска отопления в многоквартирных домах города. Руководителям организаций, которые отвечают за эффективную работу внутридомовых тепловых узлов, уже направлены официальные приглашения.

Первый из семинаров состоится на следующей неделе, в начале сентября 2017 года. Ответственных руководителей и сотрудников УК-ТСЖ энергетики ждут в оборудованном учебном классе Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково по адресу Саратовское шоссе, 16.

  В ходе семинара специалисты рассмотрят технически грамотный порядок заполнения внутридомовых сетей теплоносителем, методику наладки циркуляции внутри МКД, а также отработают схемы взаимодействия всех вовлеченных в организацию процесса теплоснабжения структур. Кроме того, стороны разберут типичные ошибки, которые нередко возникают в процессе обслуживания внутридомовых тепловых узлов на стадии запуска отопительного сезона, и укажут способы их решения.

Отметим, что энергетики регулярно проводят обучающие семинары для специалистов управляющих организаций в рамках программы «Новые союзники». Осенью 2015 г. Саратовский филиал «Т Плюс» проводил аналогичные мероприятия для уполномоченных собственников многоквартирных домов г. Балаково и профильных сотрудников городских объектов социальной сферы. Первым специалисты энергокомпании объяснили базовые принципы устройства внутридомовых тепловых узлов. Вторых - обучили практическим навыкам обслуживания индивидуальных бойлеров, которые установлены в их учреждениях. 

Компания: ПАО "Т Плюс"
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