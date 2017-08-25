Специалисты калмыцкого филиала МРСК Юга усилили работу по борьбе с хищениями электроэнергии

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30 августа 2017, 15:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В текущем году специалисты калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний ОАО «Россети») выявили около 200 фактов безучетного потребления электроэнергии в объеме свыше 2,8 млн кВтч. Ущерб, причиненный электросетевой компании, превысил 10,6 млн рублей. При этом свыше 1,1 млн рублей нарушители возместили в досудебном порядке.
Специалисты Калмэнерго провели 236 рейдов по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления, в ходе которых выполнили свыше 8,2 тыс. контрольных съемов показаний приборов учета. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии составил 2,8 млн кВтч. Такого объема электроэнергии хватило бы населенному пункту, где проживает около шести тысяч человек, например, поселку Цаган-Аман, на целых полгода.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в зоне ответственности Лаганского района электрических сетей. Самые распространенные способы хищения электроэнергии – это умышленная порча приборов учета электроэнергии, скрытая проводка и самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи.
Однако все незаконные манипуляции с проводами и приборами учета попадают в поле зрения работников энергокомпании. Как следствие, гражданам и юридическим лицам, нарушающим закон, приходится не только полностью возмещать нанесенный электросетевой компании ущерб, но и выплачивать крупный штраф.
К примеру, один из таких случаев произошел в Яшкульском районе. В ходе проверки приборов и схем учета электроэнергии, специалистами калмыцкого филиала МРСК Юга был установлен факт самовольного подключения, минуя прибор учета к сетям компании. Рассчитанный ущерб компании составил 4,8 тыс. кВтч на сумму 14,1 тыс. рублей. Причиненный потребителем электроэнергии ущерб возмещен в полном объеме.
Безучетное потребление электроэнергии может стать причиной серьезных нарушений энергоснабжения законопослушных граждан и важных социальных объектов, угрожает жизни и здоровью самих нарушителей и окружающих.