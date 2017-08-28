Студенческие строительные отряды завершили работу в волгоградском филиале МРСК Юга

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30 августа 2017, 17:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Соревнованиями в профессиональном мастерстве и спортивными состязаниями в волгоградском филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») завершили свою работу студенческие строительные отряды 2017 года.
В течение полутора месяцев 60 студентов-энергетиков из филиала Московского энергетического института в г. Волжском и Волгоградского государственного аграрного университета работали в производственных отделениях крупнейшей электросетевой компании Волгоградской области. Будущие энергетики проводили текущие осмотры воздушных линий и подстанций, ремонтировали электрооборудование, выполняли работу по укреплению опор воздушных линий электропередачи, учились правильно оформлять техническую документацию.
В завершения сезона стройотрядов сотрудники волгоградского филиала МРСК Юга организовали своим подшефным своеобразные «выпускные экзамены» на учебно-производственном полигоне. Будущие энергетики продемонстрировали приобретенные умения по оказанию первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока, а также знания по охране труда и технике безопасности.
Помимо спортивных и производственных соревнований, прошли презентации креативных стенгазет и тематически расписанных касок. Лучшим студентам по итогам состязаний были вручены призы, подарки и грамоты.
На торжественной линейке, посвященной закрытию сезона стройотрядов кураторы студентов, поблагодарили их за отличную работу и пожелали состояться в своей профессии. Слова благодарности прозвучали и в адрес коллектива «Волгоградэнерго», руководители вузов выразили признательность за высокий уровень организации работы стройотрядов.