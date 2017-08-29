"Тулэнерго" повышает надежность электроснабжения потребителей Зареченского и Ленинского районов города Тулы

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30 августа 2017, 13:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» проводит ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Кировская-Октябрьская».
Линия протяженностью 15,2 км обеспечивает электроснабжение потребителей Зареченского, Ленинского и части Пролетарского районов города Тулы.
В ходе ремонтных работ энергетики заменили часть опор на многогранные металлические ПМ-110-1Ф, использование которых позволяет увеличить срок эксплуатации линии и повысить ее конструктивную надежность. Также на ВЛ были заменены 263 изоляторов, 4,84 км провода и 1,6 км грозотроса, проведена расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности на площади 0,5 га.
Ремонт ВЛ 110 кВ «Кировская-Октябрьская» с увеличением сечения провода существенно повышает надежность электроснабжения, в том числе социально значимых объектов и бытовых потребителей, а также создает возможность для развития инфраструктуры районов города Тулы.