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Отраслевые новости: Энергетика

В IV Республиканском конкурсе "Лучший сметчик Республики Татарстан 2017 года" первое место заняла представительница ОАО "Сетевая компания"

В IV Республиканском конкурсе Лучший сметчик Республики Татарстан 2017 года первое место заняла представительница ОАО Сетевая компания

30 августа 2017, 15:24
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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В Казани подвели итоги конкурса «Лучший сметчик Республики Татарстан». Награждение проводится с 2014 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Казанский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России», РООР «Союз строителей Республики Татарстан» и Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Принять участие в конкурсе мог любой практикующий специалист, имеющий необходимые знания в области ценообразования и сметного нормирования. В целом за четыре года право называться лучшими отстаивали 142 специалиста в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

В этом году первое место заняла Елена Озингина – специалистка сметной группы филиала ОАО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети. Она набрала максимальное количество баллов и была награждена дипломом победителя и  фирменным золотым значком "Лучший сметчик".  Награды ей вручил начальник ГАУ «Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики  Татарстан по строительству и архитектуре» Мазит Салихов.

Также конкурсной комиссией были отмечены специалистка филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети Валерия Казакова, специалистка филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети Татьяна Колпская и специалистка филиала ОАО «Сетевая компания» Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона Татьяна Щербань.

В 2017 году IV Республиканский конкурс «Лучший сметчик Республики Татарстан 2017 года» проходит в новом формате: его победители примут участие в I Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший сметчик России», который пройдет с 15 августа по 15 ноября.

Стоит отметить, что идея проведения конкурса «Лучший сметчик» зародилась в Республике Татарстан и была отмечена Министерством строительство РФ. В феврале этого года федеральной стороной была поддержана инициатива Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и ГАУ «УГЭЦ РТ» по проведению конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сметчик России».  Российский конкурс будет проведен по пяти номинациям.  Конкурсанты, занявшие первое, второе и третье места по каждой из номинаций, получат дипломы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и денежное вознаграждение.

Компания: ОАО "Сетевая компания"

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