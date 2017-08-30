Возобновляемая энергетика принесла экономике США до $113 млрд

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30 августа 2017, 13:57
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Возобновляемая энергетика влияет на улучшение качества окружающей среды, снижая количество смертей от заболеваний, спровоцированных загрязнением воздуха. Это принесло американской экономике дополнительные доходы в размере от $30 до $113 млрд за последние 10 лет, пишет ARS Technica.
Ветровая и солнечная энергетика необходимы для снижения выбросов углерода. Это влияет на улучшение качества воздуха, и, как следствие, снижение количества преждевременных смертей.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха ежегодно вызывает около 7 млн преждевременных смертей в мире. В США на загрязнение воздуха приходится до 200 тысяч преждевременных смертей в год.
Аналитики полагают, что из-за улучшения качества воздуха благодаря использованию возобновляемых источников энергии и сокращению углеводородной генерации электричества было предотвращено от 3 тысяч до 12 700 смертей только за последнее десятилетие. Это создало общий экономический эффект от $30 до $113 млрд.
Источник: Хайтек.