Завершена морская операция по установке арки Крымского моста

Железнодорожная арка Крымского моста поднята на фарватерные опоры и надёжно закреплена на проектной высоте 35 метров от воды. На конструкции уже работает система судовой и аэронавигационной сигнализации. Окончательный монтаж на фарватерных опорах займёт ещё три недели. За это время строители смонтируют концевые элементы габаритной конструкции и поставят на специальные элементы – опорные части.



«Производство арки, ее сборка на стапелях в течение года, изготовление плавсистем, на которые она была погружена, закрепление арки на мощных фарватерных опорах: все вместе – это уникальная операция. Мы собрали лучших специалистов, которые смогли это сделать, и очень благодарны им за это», - рассказал председатель Совета директоров ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.



Керчь-Еникальский канал открыт 29 августа в 18:00 - на 6 часов ранее запланированного срока «в связи с досрочным завершением части операции», связанной со строительством моста. Лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» заранее приступили к формированию караванов судов для проводки по каналу. По окончанию морской операции строителей Крымского моста на Керчь-Еникальском канале задействованы 20 лоцманов и 5 лоцманских судов.



«Установка арочных пролетов – ключевое событие строительного сезона 2017 и один из важнейших этапов реализации проекта в целом. Строительство ведется в соответствии с графиком», - рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.



Подготовка ко второй морской операции – установке автодорожной арки – уже идет, в том числе будет проанализирован и учтен опыт первой морской операции. Плавучие опоры, на которых доставили железнодорожную арку, перепроверят и переоборудуют, после чего в той же последовательности будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение. Осенью над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда.



Установка арок Крымского моста – уникальная технологическая операция. Впервые в истории отечественного мостостроения проводится транспортировка, позиционирование в морских условиях и установка с воды на опоры столь габаритного арочного пролета. Морская операция проводилась в условиях ограничения судоходства с временным «окном» на 72 часа. В целом операция объединила больше сотни специалистов – моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.