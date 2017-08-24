Алюминиевая Ассоциация и ОАО "РЖД" будут развивать инновационное железнодорожное машиностроение

RusCable.Ru проводит актуализацию
31 августа 2017, 17:30
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, РЖД
Развитие инновационного железнодорожного машиностроения в Российской Федерации стало основным предметом заключенного между Алюминиевой Ассоциацией и ОАО «Российские железные дороги» соглашения о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе VI Международного железнодорожного салона техники и технологий «ЭКСПО 1520», проходящего в эти дни в Щербинке.
Результатами достигнутых договоренностей станет значительное увеличение применения алюминия и сплавов на его основе в железнодорожной отрасли, в том числе, в вагоностроении и инфраструктуре железных дорог. Подписанное соглашение, в частности, предусматривает сотрудничество в производстве, сертификации и испытаниях инновационных железнодорожных вагонов из алюминиевых сплавов, а также взаимодействие в области импортозамещения алюминиевых конструкционных материалов, применяемых для подвижного состава. Наряду с этим, стороны будут расширять использование строительных конструкций из алюминия на объектах инфраструктуры: в производстве мостов, переходов, ограждений и др. Документ также направлен на углубление взаимодействия по применению кабельно-проводниковой продукции с алюминиевой жилой для систем электроснабжения инфраструктурных объектов ОАО «РЖД»: тяговых подстанций, административных объектов и контактных сетей.
Нормативной основой для осуществления эффективного взаимодействия сторон станет сотрудничество по внесению изменений в регламентирующую документацию и актуализация действующих правил и положений. Стороны также договорились об углублении научно-технического, организационного и информационного взаимодействия.