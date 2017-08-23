Более 600 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию в течение семи месяцев 2017 года

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31 августа 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за семь месяцев текущего года. В указанный период более 600 сотрудников предприятия получили возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повысить квалификацию в рамках различных образовательных форматов.
В пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго новые знания получили 360 энергетиков, среди них электромонтеры оперативно-выездных бригад, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей и по испытаниям и измерениям, мастера бригад по эксплуатации распределительных сетей и диагностике электрооборудования.
200 работников прошли профессиональную переподготовку на базе «Курского областного центра подготовки и переподготовки кадров ЖКХ», в их числе машинисты автовышки и автогидроподъемника, стропальщики, вальщики леса.
23 специалиста прошли краткосрочное профессиональное обучение в рамках специальных программ. 30 человек обучились в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора» в Москве по направлениям «Нормы и правила работы в электроустановках», «Диагностика электрооборудования электроэнергетических систем» и «Безопасное ведение работ, связанных с технической эксплуатацией и обслуживанием электрического и электромеханического оборудования».
Согласно плану, до конца года возможность пройти обучение получат еще более 900 сотрудников Курскэнерго.