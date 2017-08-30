Долг потребителей Элисты за электроэнергию достиг 158 млн рублей

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31 августа 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО
Задолженность потребителей Элисты перед гарантирующим поставщиком электроэнергии – калмыцким филиалом ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») по итогам первого полугодия 2017 года составила 158 млн рублей. Систематическое неисполнение потребителями обязательств по оплате электроэнергии вынуждает гарантпоставщика идти на крайние меры и в установленном законом порядке ограничивать энергопотребление вплоть до полного его прекращения.
Большая часть долга – более 90 млн рублей - приходится на потребителей жилищно-коммунальной сферы, в том числе на АО «Энергосервис» - свыше 70 млн рублей, ООО «УК Союз» - 1,6 млн рублей, ООО «Республиканская управляющая компания» - около 1 млн. рублей, МУП «Элиставодоканал» - 9 млн рублей. Многие управляющие компании за потребленную электроэнергию в 2017 году еще ни разу не платили, такие как: ООО «Наш дом», ООО «Первый микрорайон», ООО «УК Центр», ООО «УК Восток Сервис», ООО «Республиканская управляющая компания».
В калмыцком филиале МРСК Юга идет активная работа по взысканию задолженности. В адрес юридических лиц было направлено свыше 500 уведомлений о неисполнении ими обязательств на сумму почти 110 млн рублей.
Так называемые непромышленные потребители, в том числе индивидуальные предприниматели, сельхозпроизводители, религиозные и другие организации, задолжали за свет около 6,5 млн рублей.
Общий долг населения Элисты за электроэнергию, потребленную за 6 месяцев 2017 года, составляет более 26,6 млн рублей. В адрес физических лиц гарантирующим поставщиком – «Калмэнерго» направлено более 1000 уведомлений на общую сумму 5,4 млн руб.
Уже на этой неделе планируется ограничение подачи электроэнергии потребителям, не исполнившим обязательств по оплате электроэнергии в установленный срок.
Процедура ограничения электроснабжения в 2017 году была применена к 22 предприятиям. Пятнадцати из них подача электроэнергии была возобновлена после погашения задолженности.