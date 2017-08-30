Энергетики МРСК Центра в преддверии нового учебного года предприняли ряд дополнительных мер по предупреждению детского электротравматизма

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31 августа 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» продолжают системную работу по профилактике детского электротравматизма. В преддверии нового учебного года энергетики реализовали в регионах деятельности компании (11 субъектов Центрального федерального округа) комплекс дополнительных мер по обеспечению электробезопасности вблизи образовательных и дошкольных учреждений.
На всех энергообъектах, находящихся на территории и вблизи школ и детских садов, проведены специальные проверки на предмет сохранности ограждений, замков, знаков предупреждения об опасности поражения электрическим током.
Выполнены работы по устранению опасных дефектов опор, проводов и прочего электрооборудования. Обновлены информационные знаки об опасности поражения электрическим током.
Проведены плановые работы по выносу воздушных линий и трансформаторных подстанций за территорию школ, детских площадок, районов массовой застройки и замене неизолированных проводов воздушных линий на самонесущий изолированный провод (СИП).
Одной из важной составляющей работы по профилактике электротравматизма среди детей являются уроки по электробезопасности. В период летних каникул специалисты МРСК Центра провели в детских оздоровительных и пришкольных лагерях несколько сотен таких тематических занятий. Энергетики знакомили ребят с правилами безопасного поведения вблизи энергообъектов и правилами пользования электроприборами, учили правильно передвигаться в зоне действия токов замыкания на землю, обучали навыкам оказания первой помощи пострадавшему. С началом учебного года эта работа будет продолжена.