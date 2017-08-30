 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МРСК Центра в преддверии нового учебного года предприняли ряд дополнительных мер по предупреждению детского электротравматизма

Энергетики МРСК Центра в преддверии нового учебного года предприняли ряд дополнительных мер по предупреждению детского электротравматизма

31 августа 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

Обсудить на форуме

199 просмотров

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» продолжают системную работу по профилактике детского электротравматизма. В преддверии нового учебного года энергетики реализовали в регионах деятельности компании (11 субъектов Центрального федерального округа) комплекс дополнительных мер по обеспечению электробезопасности вблизи образовательных и дошкольных учреждений.

На всех энергообъектах, находящихся на территории и вблизи школ и детских садов, проведены специальные проверки на предмет сохранности ограждений, замков, знаков предупреждения об опасности поражения электрическим током.

Выполнены работы по устранению опасных дефектов опор, проводов и прочего электрооборудования. Обновлены информационные знаки об опасности поражения электрическим током.

Проведены плановые работы по выносу воздушных линий и трансформаторных подстанций за территорию школ, детских площадок, районов массовой застройки и замене неизолированных проводов воздушных линий на самонесущий изолированный провод (СИП).

Одной из важной составляющей работы по профилактике электротравматизма среди детей являются уроки по электробезопасности. В период летних каникул специалисты МРСК Центра провели в детских оздоровительных и пришкольных лагерях несколько сотен таких тематических занятий. Энергетики знакомили ребят с правилами безопасного поведения вблизи энергообъектов и правилами пользования электроприборами, учили правильно передвигаться в зоне действия токов замыкания на землю, обучали навыкам оказания первой помощи пострадавшему. С началом учебного года эта работа будет продолжена.

Компания: ПАО "МРСК Центра"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!