ФСК ЕЭС готовит энергосистему Урала к осенне-зимнему периоду

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31 августа 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ОЗП-2017-2018
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершает подготовку магистральных энергообъектов на Урале к осенне-зимнему периоду. Объем инвестиций в ремонт инфраструктуры региона в 2017 году составляет 2,2 млрд рублей.
Вопрос подготовки компаний энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду обсуждался в ходе состоявшегося в Челябинске 30 августа с участием ФСК ЕЭС совещания по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Уральского федерального округа к прохождению ОЗП 2017/2018 под руководством Заместителя Министра энергетики РФ Андрея Черезова.
На уральской территории работают два филиала ФСК ЕЭС – МЭС Урала и МЭС Западной Сибири. В рамках подготовки к зиме энергетики ФСК ЕЭС в настоящее время расчистили 4,44 тыс. га трасс линий электропередачи, отремонтировали 506 км ЛЭП. На подстанциях проведен ремонт 1,6 тыс. единиц коммутационного оборудования.
Проводятся совместные учения с МЧС России, органами исполнительной власти местного самоуправления, противоаварийные тренировки персонала, учения по ликвидации аварий, характерных для низких температур.
ФСК ЕЭС на Урале обслуживает 136 подстанций 35-1150 кВ общей трансформаторной мощностью 63,9 тыс. МВА, а также 22 тыс. км линий электропередачи напряжением до 500 кВ.