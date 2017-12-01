Функции управления электроэнергетическим режимом энергосистемой Белгородской области переданы Курскому РДУ

31 августа в рамках оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемы состоялась передача Курскому РДУ функций управления энергосистемой Белгородской области. Теперь в Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ) входят энергообъекты, расположенные на территориях трех субъектов Российской Федерации.



Оптимизация структуры АО «СО ЕЭС» направлена на повышение качества оперативно-диспетчерского управления за счет выравнивания производственной загрузки региональных диспетчерских управлений с одновременной концентрацией квалифицированного персонала и повышением уровня технологической оснащенности филиалов Системного оператора, операционная зона которых увеличивается.



Управление Курской и Белгородской энергосистемами, электроэнергетический режим работы которых тесно взаимосвязан, теперь будет осуществляться из одного диспетчерского центра. Новый диспетчерский центр Курского РДУ введен в эксплуатацию в 2016 году. Он оснащен современными инженерными, информационными и телекоммуникационными системами, что позволяет создать оптимальные условия труда увеличившемуся коллективу и с максимальным эффектом использовать преимущества оптимизации структуры управления энергосистемами.



В ходе реализации проекта укрупнения операционной зоны Курского РДУ выполнен комплекс организационных и технических мероприятий. В частности, пересмотрен перечень объектов диспетчеризации Курского РДУ с их распределением по способу управления, подготовлена и утверждена необходимая документация, регулирующая взаимоотношения субъектов электроэнергетики Белгородской области с Курским РДУ, полностью пересмотрены инструкции и другая техническая документация, необходимая для организации оперативно-диспетчерского управления в укрупненной операционной зоне. Организованы каналы диспетчерской связи и передачи технологической информации между Курским РДУ и субъектами электроэнергетики Белгородской области. Обеспечена подготовка персонала к выполнению функций в условиях укрупненной операционной зоны, в том числе проведена государственная аттестация диспетчерского персонала Курского РДУ.



Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Белгородской области» (Белгородское РДУ) прекратил свою деятельность по планированию и управлению электроэнергетическим режимом. В Белгородской области создано Представительство АО «СО ЕЭС», в компетенцию которого входят задачи, не связанные непосредственно с оперативно-диспетчерским управлением электроэнергетическими режимами энергосистемы в реальном времени. Созданное структурное подразделение будет обеспечивать взаимодействие Системного оператора с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами Ростехнадзора и МЧС России.



В функции представительства также входит участие в работе штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории Белгородской области (регионального штаба): оценка рисков возникновения аварий и нештатных ситуаций в Белгородской энергосистеме, подготовка предложений и обращений о созыве внеочередного заседания регионального штаба, а также вопросов и предложений для включения в план его работы и повестку дня заседаний. Кроме того, представительство осуществляет сопровождение процессов разработки и утверждения Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Белгородской области, инвестиционных программ субъектов отрасли, ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструируемых энергообъектов, а также выполняет функции технического контроллинга в электроэнергетике региона.



Директором представительства в августе 2017 года назначен Николай Семенов, до этого занимавший должность первого заместителя директора – главного диспетчера Белгородского РДУ. Бывший директор Белгородского РДУ Наталья Панова с 1 августа 2017 года работает в должности директора Воронежского РДУ.



При реализации проекта обеспечено трудоустройство персонала Белгородского РДУ в Курское РДУ, а также в другие филиалы и представительства Системного оператора. Оказано содействие в трудоустройстве высвобождаемых работников Белгородского РДУ в электросетевые и генерирующие компании.