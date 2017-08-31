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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" подписало соглашение о благоустройстве Парка Городов-Героев

Ленэнерго подписало соглашение о благоустройстве Парка Городов-Героев

31 августа 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») и Санкт–Петербургское государственное унитарное садово-парковое предприятие «Южное» подписали соглашение о благоустройстве парка Городов-Героев (Пулковский).

Соглашение подтверждает намерения ПАО «Ленэнерго» и СПб ГУСПП «Южное» в будущем взаимодействовать по вопросу благоустройства парка и проводить на его территории совместные мероприятия.

«Для «Ленэнерго» Парк Городов-Героев – особое место. В памятные даты ветераны и молодые специалисты возлагают к Монументу героическим защитникам Ленинграда цветы. Здесь создана Аллея энергетиков, где установлены таблички с фактами из истории отрасли. Мы и раньше с удовольствием проводили в парке субботники. Уверен, что теперь наше сотрудничество по благоустройству этого живописного места станет еще продуктивнее», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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