"Ленэнерго" подписало соглашение о благоустройстве Парка Городов-Героев

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31 августа 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») и Санкт–Петербургское государственное унитарное садово-парковое предприятие «Южное» подписали соглашение о благоустройстве парка Городов-Героев (Пулковский).
Соглашение подтверждает намерения ПАО «Ленэнерго» и СПб ГУСПП «Южное» в будущем взаимодействовать по вопросу благоустройства парка и проводить на его территории совместные мероприятия.
«Для «Ленэнерго» Парк Городов-Героев – особое место. В памятные даты ветераны и молодые специалисты возлагают к Монументу героическим защитникам Ленинграда цветы. Здесь создана Аллея энергетиков, где установлены таблички с фактами из истории отрасли. Мы и раньше с удовольствием проводили в парке субботники. Уверен, что теперь наше сотрудничество по благоустройству этого живописного места станет еще продуктивнее», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников.