Многогранные преимущества многогранной опоры

RusCable.Ru проводит актуализацию
31 августа 2017, 17:02
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ЛЭП
В августе 2017 года в Башкирии впервые была смонтирована стальная анкерная многогранная опора. Она установлена ООО «Башкирэнерго» на воздушно-кабельной линии (ВКЛ) электропередачи 110 кВ «Западная – Глумилино, 1 и 2 цепь» в г. Уфе. В центральной части башкирской столицы остался незастроенным высотными жилыми домами единственный район на спуске между улицой Российской, Уфимским шоссе и мкр. Сипайлово. При сносе обветшалого частного сектора, поквартальном освоении земельных массивов и прокладке современных коммуникаций возникает необходимость реконструировать отдельные участки ЛЭП. В частности, из 6,34 км воздушной ЛЭП энергетики перевели в кабель участок протяженностью 0,960 км, говоря доступно, убрали высоковольтную линию под землю на глубину 2-6 метров.
Что касается перевода участка ВЛ 110 кВ в кабель, то часть трассы была пройдена траншейным способом, на отдельных участках предпочтение отдали горизонтально направленному бурению. Горизонтальное бурение позволило энергетикам не нарушать ритм работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и торговли, а также не причинять жителям какие-либо неудобства.
На стыке кабельной и воздушной части ЛЭП – на многогранной анкерной опоре - смонтировали шесть концевых муфт.
Использование многогранных металлических опор позволит увеличить срок эксплуатации линии электропередачи и повысить ее конструктивную надежность. В стесненных условиях городской застройки такие опоры легче смонтировать, установить, а при необходимости оперативно демонтировать и вывезти для повторной установки в другом месте. Они вандалоустойчивые. На многогранные опоры практически невозможно забраться, что положительно сказывается на профилактике детского электротравматизма и снижает к ним интерес со стороны бейс- и роупджамперов. И, наконец, эти опоры выглядят весьма эстетично. В перспективе, если возникнет необходимость, многогранные опоры дадут возможность производить совместную подвеску проводов по разным классам напряжения — 110 кВ и 35 кВ.