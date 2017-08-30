Первые четырехцепные опоры появились в Татарстане

На строящейся высоковольтной линии 220кВ Щелоков-Центральная завершается монтаж четырехцепных опор нового поколения.



Решение о применении уникального для РТ оборудования связано прежде всего с дефицитом земельных участков в пригороде Казани, где в настоящий момент выполняется завершающий этап строительства высоковольтной линии, которая свяжет Нижнекамский энергорайон с республиканской столицей.



Энергетики проводят строительство воздушной линии в существующих охранных зонах без дополнительного земельного отвода. Они демонтировали опоры действующей ВЛ 220 кВ Киндери – Центральная и на этих же участках земли устанавливают новые четырехцепные опоры. На них будут подвешены провода двух двухцепных воздушных линий напряжением 220 кВ Киндери-Центральная и Щелоков- Центральная.



Технология строительства многоцепных ВЛ успешно применяется в последние годы зарубежными энергетическими компаниями. А вот нашим специалистам данную технологию пришлось изучать и осваивать практически с «нуля». Сначала были проведены предварительные работы: строительство временной дороги и подготовка фундаментов. Последнее, кстати, кропотливый и трудоемкий процесс, на который уходит до 16 дней. Он включает бурение и забивку свай, подготовку площадки, установку закладных деталей и монтаж каркаса, заливку бетона.



Вновь монтируемые опоры – внушительных размеров: так, промежуточная (производства завода «Муромэнергомаш») представляет собой металлическую «колонну» длиной 48 метров. Располагается она на свайном монолитном фундаменте – под каждую такую конструкцию заливается примерно 260 кубометров бетона, глубина фундамента составляет 9 метров. Двойные анкерные опоры производят в Наро-Фоминске (ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж»), вес их достигает почти 108 тонн.



Монтаж опоры производится поэлементно, с помощью восьмидесятитонных специальных автокранов, весь процесс сборки занимает 4-5 дней.



Строительство ВЛ выполняют специалисты подрядной организации ООО «УК «КЭР-Холдинг». Координирует работу подрядчика филиал ОАО «Сетевая компания» Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона. Руководитель проекта по ВЛ ООО «УК «КЭР Холдинг» Вячеслав Глазков сам лично контролирует установку и монтаж каждой опоры. «Самое сложное при установке этих металлических конструкций «поймать» соосность фланцевых соединений – разъясняет он подробности технологического процесса, - во фланцах элементов опоры для сборки высверлено по 128 технологических отверстий, при сборке элементов при помощи автокранов выполняется практически ювелирная работа по совмещению отверстий с помощью специальных уловителей и направляющих».



Всего на ВЛ «Щелоков-Центральная» будет установлено 22 четырехцепные опоры, 5 из которых анкерные и 17 промежуточные.



Стоит отметить, что это новые опоры является уникальными не только для Татарстана, но и эксклюзивными в целом для России, 43-метровые «четырехцепки» установлены пока только в Сочи, в Подмосковье, в Сибири и на Урале.



Еще одно новшество, примененное при строительстве ВЛ 220 кВ Щёлоков - Центральная это монтаж высокотехнологичного провода с повышенной пропускной способностью производства ООО «Ламифил» - сообщил директор филиала ОАО «Сетевая компания» Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона Владимир Уржумцев.



Конструкция этих проводов – наружные повивы взамен круглых выполнены проволокой Z-образного профиля, что дает возможность получить наружный слой практически идеально гладким. При этом достигается значительное уменьшение коэффициента аэродинамического сопротивления и более плотная компоновка. Опоры на линиях и сами провода типа Z испытывают меньшие механические напряжения по сравнению с традиционными проводами равного диаметра, что снижает риски выхода линии из строя при возникновении повышенных нагрузок в виде шквалистых ветров и гололедно-изморозевых отложений. Более компактная конструкция проводов типа Z позволяет увеличить эффективное сечение провода, а, значит, пропускную способность ВЛ.



В планах энергетиков закончить строительство воздушной линии к концу сентября - сейчас до подстанции «Центральная» остается еще 1300-1400 метров. Общая протяженность воздушной линии, которая пересекает территории Елабужского, Мамадышского, Рыбно-Слободского районов, составит 230 км.



Появление новой воздушной линии ВЛ 220 кВ Щелоков-Центральная станет важным элементом в строительстве «энергетического кольца» республики.