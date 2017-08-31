По решению суда должники выплатят МРСК Центра и Приволжья свыше 2 млрд руб.

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31 августа 2017, 14:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
В течение семи месяцев 2017 года судами в пользу сетевой компании были вынесены решения по 545 искам к потребителям, нарушившим свои обязательства по оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии, на общую сумму 2,1 млрд руб., в том числе штрафных санкций - на 530 млн руб.
Судами рассматривается еще 381 аналогичный иск на 11,2 млрд руб. основного долга и 1,4 млрд руб. пени (неустойки) за пользование денежными средствами. Кроме того, в период с января по июль включительно энергетикам были выданы исполнительные листы на взыскание 1 819 млн руб., из этой суммы 558 млн руб. было погашено должниками до начала августа.
Объем просроченной дебиторской задолженности перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам семи месяцев составил 13,8 млрд руб. В числе должников - энергосбытовые компании, входящие в ГК «ТНС Энерго». По данным на 1 августа 2017 года на рассмотрении судов различных инстанций находилось 75 исков сетевой организации к этим гарантирующим поставщикам на общую сумму 9,6 млрд руб. основного долга и 804 млн руб. пени.
Еще один неплательщик - ПАО «Владимирэнергосбыт» за услуги по передаче электроэнергии имеет задолженность 1,1 млрд. рублей. Данная компания Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2017 № 550 была лишена статуса гарантирующего поставщика. В аналогичной ситуации могут оказаться и другие сбытовые компании, наращивающие объемы дебиторской задолженности.
Энергетики напоминают, что согласно российскому законодательству организациям-неплательщикам также может угрожать полное прекращение или ограничение электроснабжения, а их руководству - дисквалификация или уголовное преследование. Вопрос взыскания дебиторской задолженности крайне важен с точки зрения обеспечения надежного электроснабжения потребителей, поскольку средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии, направляются в первую очередь на строительство, модернизацию и ремонт электросетевой инфраструктуры.