"Ростелеком" в Калининградской области подключил садоводство "Здоровье" к волоконно-оптической линии связи

RusCable.Ru проводит актуализацию
31 августа 2017, 15:44
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
В августе 2017 года специалисты Калининградского филиала «Ростелекома» завершили работы по подключению к волоконно-оптической линии связи и строительству распределительной сети до домохозяйств садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Здоровье» в Гурьевском районе.
Сеть связи построена по технологии PON*, что даёт возможность пользоваться высокоскоростным (до 300 Мбит/с) доступом в интернет, услугой «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 200 каналов, в том числе с высокой четкостью изображения (HDTV), а также цифровой телефонией с набором дополнительных бесплатных сервисов.
Менеджер проектов Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Ножнин: «На этой неделе мы уже начали подключать к современным телекоммуникационным услугам первых абонентов. Конечно же, это те люди, которые первыми подали заявки, и благодаря которым мы пришли в это садоводческое товарищество. Следует отметить, что сети мы строим с возможностью увеличения зоны покрытия и подключения всех желающих получать услуги связи высокого качества».
Строительство современных линий связи в коттеджных посёлках и садовых обществах региона «Ростелеком» начал в прошлом году. Уже сегодня высокоскоростной интернет и «Интерактивное телевидение» доступно собственникам домов СНТ «Лето» и «Весна» Светловского городского округа и СНТ «Флотское» Зеленоградского городского округа. В июне начались первые подключения к волоконно-оптической линии связи жилых домов в посёлке Волочаевское.
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