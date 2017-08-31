"Русал" назвал заявления СБУ об умышленном уничтожении ЗАлКа попыткой политического давления

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31 августа 2017, 15:25
Рубрика: В мире
Метки: РУСАЛ
«Русал» считает заявления Службы безопасности Украины (СБУ) об умышленном уничтожении Запорожского алюминиевого завода (ЗАлК) попыткой политического давления, сообщили RNS в пресс-службе компании.
«Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный "Русалом" против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)», — отметили в компании.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что следователи ведомства подозревают представителей российского UC Rusal и бывшее руководство предприятия в умышленном уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), сообщает ведомство.
«Единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Для реализации махинации в 2006–2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании "Русал", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан», — говорилось в сообщении.
Согласно заявлению СБУ, аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций ЗАлК, а затем под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение его основных производственных мощностей. В 2009 году они остановили рудотермические печи и основные производственные участки электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования. А через два года была передача дочернего предприятия ЗАлКа аффилированным с UC Rusal структурам, а перед возвращением комбината государству в 2015 году за грубые нарушения приватизационных обязательств активизировали уничтожение предприятия, утверждает Киев.
Крупнейшим акционером «Русала» являются структуры Олега Дерипаски.
Источник: RNS