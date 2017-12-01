Цену мощности возьмут не с потолка

Как сообщает “Ъ”, уже этой осенью конкурентный отбор мощности на 2021 год может пройти без потолка цены, соответствующее постановление правительства практически готово. Эта мера сработает при дефиците генерации, что, по мнению регуляторов и участников рынка, может произойти только в Сибири. Энергетики не ждут существенного роста цен, но потребители уверены, что при отмене price cap нагрузка на них может увеличиться на 20 млрд руб.



По данным “Ъ”, наблюдательный совет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 8 сентября по инициативе «Системного оператора ЕЭС» (СО) рассмотрит вопрос об отмене потолка цены на мощность (price cap) на ежегодном конкурентном отборе (КОМ, сейчас выбирается мощность на 2021 год). Согласие набсовета является процедурой, необходимой для принятия постановления правительства об отмене price cap. Минэнерго публиковало проект документа в июле. Вчера в министерстве “Ъ” сообщили, что он уже в правительстве и «должен быть принят в ближайшие дни». В аппарате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердили, что «вопрос прорабатывается».



Сейчас КОМ работает по принципу «кривой эластичного спроса»: цена достигает максимума — потолка, когда суммарный объем заявок генкомпаний достигает так называемой точки 1, которая рассчитывается заранее, а если предложение превышает спрос (не более чем на 12%), то цена начинает снижаться до price floor — «точки 2». Проект Минэнерго, по сути, убирает «точку 1», позволяя цене при дефиците мощности на рынке подниматься выше (“Ъ” подробно описывал этот механизм 5 июля).



Концепция КОМ заключается в том, чтобы наиболее эффективная генерация получала фиксированную плату за мощность на четыре года вперед. Но в обязательном порядке отбираются АЭС, ГЭС, а также ТЭС, построенные в рамках обязательных инвестпрограмм, и ТЭЦ, нужные для теплоснабжения. На 2021 год СО будет отбирать заявки с 11 по 15 сентября. Правительство уже утвердило ценовые параметры: в первой ценовой зоне оптового рынка (европейская часть РФ и Урал) цена в «точке 1» установлена в 163 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, в «точке 2» — 119 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. Для второй ценовой зоны (Сибирь) — 228 тыс. руб. и 163 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.



В «Совете рынка» и СО подтверждают, что новая норма заработает, только если объем предложения окажется меньше объема спроса. В противном случае заявки дороже цены «в точке 1» не будут отобраны. В «Совете рынка» считают, что с «большой вероятностью» на КОМ на 2021 год отмена потолка цены не повлияет на результаты отбора. В СО уточнили, что, по предварительным расчетам, в первой ценовой зоне нет рисков возникновения недостатка предложения, но во второй зоне такой риск существует.



В Минэнерго ожидают, что спрос на мощность в Сибири «в точке 1» вырастет на 2,8 ГВт относительно 2020 года, до 42,5 ГВт. Источник “Ъ” на рынке ранее связывал «взрывные» темпы роста потребления в Сибири с новыми промышленными проектами «Русала» (Тайшетский, Богучанский — БоАЗ — и Хакасский алюминиевые заводы) и «Роснефти» (Ванкор). Другой источник “Ъ” отмечает, что в Сибири повышен коэффициент резервирования для расчета спроса — 27,35% против 18,7% в первой зоне. «По сути, его ввели, чтобы компенсировать избыток мощности из-за ввода Богучанской ГЭС и задержки БоАЗа, но если спрос растет, то странно, что не отменяют коэффициент»,— отмечает он.



Участники рынка расходятся в оценке последствий отмены price cap. В «Газпром энергохолдинге» (ГЭХ) ожидают, что цены в Сибири вырастут с 228 тыс. руб. до 235,5 тыс. руб. за 1 МВт в месяц (с учетом плановой инфляции на 2018–2020 годы — с 249,6 тыс. руб. до 257,8 тыс. руб.). В ГЭХ согласны, что в первой ценовой зоне дефицита мощности до 2025 года не будет. Гендиректор СГК Михаил Кузнецов не ожидает серьезного эффекта: по его оценке, отмена price cap может прибавить к цене на мощность от нуля до 8 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. «Даже если брать по максимальной планке, рост все равно будет ниже инфляции,— считает он.— Опасения скорее психологические, но экономических оснований они не имеют».



Но потребители с такими оценками не согласны. Глава ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев считает, что Минэнерго за счет искусственного дефицита заставляет потребителей Сибири платить за мощность на 20 млрд руб. больше: «Годовой рост цены КОМ в Сибири на 25–30% закрывает дорогу для новых инвестиций и ставит под угрозу работу энергоемких предприятий». Наталья Порохова из АКРА считает, что с учетом прогноза по спросу в Сибири цена на мощность там может вырасти на 3–6%.



Источник: Коммерсант.

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