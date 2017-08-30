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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В рамках подготовке к зиме энергетики ООО "ПСК" применяют уникальные технологи на реконструируемых теплотрассах

В рамках подготовке к зиме энергетики ООО ПСК применяют уникальные технологи на реконструируемых теплотрассах

31 августа 2017, 14:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС

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Работы по обновлению тепловой сети в Перми на улице Маршала Рыбалко идут полным ходом. Комплекс работ здесь проводится в рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция», которая предусматривает использование самых современных технологий для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей.

В частности, на теплопроводе по улице Маршала Рыбалко в настоящее время монтируются неподвижные опоры тепловой сети в современной ППУ-изоляции. На протяжении реконструируемого участка в 1 км будет установлено 8 таких опор в железобетонном исполнении. Элемент неподвижной опоры является основополагающим для каждого трубопровода, и обеспечивает максимальную устойчивость и прочность конструкции. Такие элементы позволяют ликвидировать воздействия на трубопровод, вызванные изменением температурных удлинений.

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов теплосети впервые в Кировском районе Перми будут использованы сильфонные компенсаторы. Материалом для изготовления сильфонных компенсаторов является нержавеющая сталь, которая обеспечивает их высокую надежность при защите от последствий возможных гидроударов, растяжений, изломов и других видов деформаций. Это значительно снижает вероятность возникновения дефектов, а значит, исключает перебои в снабжении жителей города теплом в отопительном и межотопительном периодах.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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