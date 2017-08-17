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Отраслевые новости: Энергетика

АО "АтомЭнергоСбыт" обеспечит энергоснабжение нового филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске

АО АтомЭнергоСбыт обеспечит энергоснабжение нового филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске

1 сентября 2017, 14:42
Рубрика: Энергетика
Метки: АТОМЭНЕРГОСБЫТ

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» (филиал «КолАтомЭнергоСбыт») обеспечит электроснабжение филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске. Договор энергоснабжение на объекты нового учебного заведения заключен с 18 августа 2017 года.

Строительство и обеспечение инфраструктуры училища находилось под постоянным контролем областных властей, а также Министерства обороны РФ. Первый этап строительства завершен. Сейчас филиал НВМУ г. Мурманск уже принимает первых учащихся. Это ребята 5, 6 и 7 классов.

«Нахимовское военно-морское училище – знаменитое учебное заведение, ориентированное на подготовку воспитанников к поступлению в военные вузы. Для гарантирующего поставщика обеспечение бесперебойного энергоснабжения филиала НВМУ в городе-герое Мурманске – это большая честь и ответственность», - сообщил директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков.

Занятия в филиале Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске начнутся с 1 сентября.

Компания: АО "АтомЭнергоСбыт"
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