Больше 50 тысяч потребителей обратились за услугами Нижновэнерго за 7 месяцев 2017г

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 7 месяцев 2017 года. Сервисы электросетевой компании продолжают пользоваться спросом у населения и организаций Нижегородской области. Об этом свидетельствуют более 50 тысяч обращений, поступивших в филиал.



За отчетный период специалистам филиала поступило более 13 878 обращений по вопросам оказания услуг, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Наибольшей популярностью продолжает пользоваться услуга технологического присоединения к электрическим сетям – около 90% всех обращений касалось этого направления деятельности энергокомпании. Напомним, специалисты Нижновэнерго имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Также сотрудники компании ведут работу по информированию потребителей о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», процедуре и порядке технологического присоединения. На информационных стендах размещены необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора.



Около 3% обратившихся были заинтересованы в информации о коммерческом учете электроэнергии, в том числе установке и замене счетчиков, которую специалисты компании выполняют в сжатые сроки, оформляя все необходимые документы, самостоятельно передавая в энергосбытовую компанию информацию об установке прибора учета.



Большинство потребителей - 60% - лично обращаются за консультацией в Офисы обслуживания потребителей (ООП). Напомним, Центр обслуживания потребителей в г. Нижний Новгород работает по адресу ул. Рождественская 33. Пункты по работе с потребителями (ПРП) также есть в городах Арзамас (ул. Свободы, д. 7), Балахна (ул. Свердлова, д.26 б), Дзержинск (пр. Ленина, д. 98), Кстово (ул. Магистральная, д. 2 а), Навашино (ул. Льва Толстого, д. 33) и Семенов (ул. Советская, д. 1).



31 % обращений поступило по телефонам ООП филиала: (831) 431-93-23 в г. Нижнем Новгороде, (83147) 7-98-43 в г. Арзамас, (83144) 6-12-99 в г. Балахна, (8313) 27-96-22 в г. Дзержинск, (83145) 5-99-60 в г. Кстово, (83175) 5-74-91 в г. Навашино и (83162) 5-58-22 в г. Семенов - и горячей линии ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).



Еще 4 % потребителей - воспользовались «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте компании http://www.mrsk-cp.ru. Эти сервисы позволяют направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения в онлайн-режиме. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО Россети» портал-тп.рф.



Сотрудники Нижновэнерго продолжают работу по совершенствованию процесса обслуживания населения и представителей организаций. Ежемесячно проводится опрос потребителей о качестве работы компании. Результаты анкетирования за прошлый год и первое полугодие 2017 года свидетельствуют, что потребители положительно оценивают уровень сервиса филиала.