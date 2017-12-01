Cтартап использует поезда для хранения энергии

Калифорнийский стартап Advanced Rail Energy Storage (ARES) планирует гонять товарные поезда по горам в Неваде, чтобы решить проблему хранения энергии, получаемой из возобновляемых источников, пишет Seeker.



Идея состоит в том, чтобы преобразовать потенциальную и кинетическую энергию поезда в электричество. Избыточная электроэнергия от солнечной или ветровой станции позволит электровозу с тяжелыми вагонами и генераторами на борту взобраться на крутой склон. В пиковое же время, когда необходимо будет отдать электричество обратно в сеть, поезд спустят с горы. Прием похож на возвратную тормозную систему, которая используется на гибридных и электромобилях: аккумулятор слегка заряжается в момент торможения.



Система ARES напоминает существующие гидроэлектрические («насосные») решения, которые по существу делают то же самое, но с водой — перекачивают воду вверх-вниз по склону. Однако для этого необходим поблизости крупный источник воды. Это проблема в случае с солнечными и ветровыми станциями, нередко расположенными засушливых местах.



Гонять туда-сюда поезда может показаться не очень технологичным и даже идиотским решением, но оно обходится в два раза дешевле любой современной системы хранения энергии. Строить и обслуживать железнодорожную петлю — это вам не гигантские аккумуляторы охлаждать в пустыне. К тому же, если что, ее можно разобрать за несколько месяцев и увезти в другое место.



Самое главное, что система ARES вообще не требует батарей для хранения энергии. Энергоэффективность поезда составляет 80%, тогда как насосная система выдает лишь 60%. Аккумуляторы более эффективны, но со временем теряют емкость. «Мы не используем воду, не сжигаем ископаемое топливо, не производим никаких выбросов и не используем экологически опасные материалы, такие как литий», — говорит генеральный директор ARES Джеймс Келли.



В апреле 2016 года Бюро по управлению земельными ресурсами штата Невада выдало экологический сертификат и участок землю в аренду ARES для строительства первой коммерческой железнодорожной петли. Стройка начнется в начале 2018 года и изначально поможет местным коммунальным предприятиям внести небольшие корректировки в региональную энергосистему.



После того, как объект будет запущен на полную мощность в 50 МВт, он сможет конкурировать с угольными и газовыми пиковыми резервными станциями. По словам Келли, ARES запатентовала свою систему хранения энергии в 52 странах, включая США, страны ЕС и Китай. Также ARES получила предложения рассмотреть применение новой технологии в Австралии, Южной Америке и ЮАР.



Согласно отчету банка Morgan Stanley, американский рынок хранения электроэнергии вырастет до $4 млрд с нынешних $300 млн всего за три года.



Источник: Хайтек.

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