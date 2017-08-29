Дальневосточная энергетическая компания проведет Дни открытых дверей в четырех регионах ДФО

1 сентября 2017, 16:52
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в Группу «РусГидро») с 7 по 15 сентября проведет Дни открытых дверей в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Мероприятия пройдут в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче», который энергокомпания поддерживает второй год. Цель фестиваля - популяризация идей энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Все желающие смогут посетить центры обслуживания потребителей ДЭК, где сотрудники расскажут о технических новинках в сфере энергосбережения, наиболее эффективных методах контроля над расходом энергоресурса в многоквартирном доме, помогут решить вопросы с оплатой общедомовых нужд. Помимо этого, гости с детьми смогут посетить интерактивную зону, в которой детей будут ждать яркие раскраски с советами по энергосбережению, а также презентация компьютерной игры «Живи как хозяин».
В рамках фестиваля каждый желающий может подписать петицию в области энергосбережения и декларацию о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе на сайте ВместеЯрче.рф. С 7 сентября по 22 декабря сотрудники ДЭК готовы помочь посетителям центров обслуживания в подписании петиции и декларации. Для желающих сделать это самостоятельно в отделениях обслуживания будут предлагаться листовки с пошаговым механизмом заполнения.
Первый фестиваль #ВместеЯрче прошел в 2016 году, старт был объявлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Во время проведения фестиваля более 1000 человек в четырех регионах присутствия компании получили рекомендации по энергосбережению.