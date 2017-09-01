Энергетики "Россетей" провели совместную противоаварийную тренировку с коллегами из Беларуси

1 сентября 2017, 15:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
31 августа 2017 года в Могилевской области Республики Беларусь завершилась совместная противоаварийная тренировка российской группы компаний «Россети» и государственного производственного объединения «Белэнерго». Цель тренировки - ликвидации массовых отключений электросетевых объектов распределительных сетей. С российской стороны в ней приняли участие энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (дочерняя компания «Россети»). Смоленская и Могилевская область являются приграничными регионами, в случае возникновения нештатных ситуаций на территории этих областей аварийно-восстановительные бригады электросетевых компаний двух государств должны быть готовы совместно ликвидировать последствия аварий.
По замыслу организаторов, в результате воздействия опасных метеорологических явлений (сильного ветра, осадков в виде дождя, грозы) произошли массовые отключения электросетевых объектов распределительных сетей РУП «Могилевэнерго» на территории Мстиславского района Могилевской области.
По легенде в наиболее пострадавший от непогоды район незамедлительно были направлены дополнительные ремонтные бригады, в том числе бригада повышенной мобильности филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго», оснащенная двумя единицами спецтехники и резервным источником электроснабжения. После инструктажей и допусков энергетики приступили условному устранению последствий нарушений в работе электрических сетей. Аварийно-восстановительные работы российские энергетики проводили с использованием современного оборудования, приспособлений и специальной техники.
В итоге совместными усилиями энергетиков России и Белоруссии энергоснабжение в пострадавших от непогоды районах удалось оперативно восстановить.
Межгосударственные тренировки проводятся в таком формате с участием персонала ПАО "МРСК Центра" третий год подряд: в 2015 году - на территории Гомельского района Белоруссии (при участии брянского филиала компании), в 2016 году – на территории Брянской области России. Подводя итоги тренировки 2017 года, организаторы отметили мастерство и опыт всех бригад, высокий профессионализм и слаженность работы российских и белорусских энергетиков.