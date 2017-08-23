Генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов рассказал студентам о карьере

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети») Виталий Иванов поговорил со студентами сибирских вузов – бойцами энергоотрядов Общества – об их будущей карьере в энергокомпании.



На встречу с топ-менеджером МРСК Сибири в Красноярск приехали 16 лучших участников энергоотрядов из восьми филиалов компании – в основном, студенты-третьекурсники технических вузов со специализацией «электроэнергетика». Летом молодые люди отработали два месяца в районах электрических сетей. Помогали основному персоналу обрабатывать документацию, ремонтировать электрооборудование, выверять схемы линий электропередачи, снимать показания приборов учета и т.п.



Энергоотряды для МРСК Сибири – это возможность привлечь в профессию молодых специалистов, дать им четкое представление о работе в электроэнергетике. Простой пример: сегодня сибирские вузы не выпускают «готовых» специалистов по транспорту электроэнергии. Студенты имеют об этих и некоторых других направлениях деятельности энергокомпании весьма смутное представление. А бойцы энергоотрядов узнают все на практике.



Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов рассказал студентам об их потенциальных карьерных возможностях в компании. Он сам 25 лет назад начинал работу электромонтером в Северных электрических сетях «Омскэнерго».



- Вероятность того, что вас возьмут электромонтерами в МРСК Сибири, стопроцентная. А дальше все будет зависеть от вас самих – от вашей готовности получать новый опыт и знания, развиваться, - сказал Виталий Иванов. – Сегодня мне важно понять, как привлечь вас в отрасль и как в ней удержать. Нам нужны молодые специалисты. Поэтому мы сейчас пересматриваем систему неких гарантий, которая станет для вас очень весомым стимулом строить карьеру именно в МРСК Сибири.



Студенты рассказали генеральному директору МРСК Сибири о своих впечатлениях от работы в энергоотрядах. Многие выразили желание трудиться на полставки во время учебного года.



- Практика в РЭС оказалась для меня настолько полезной, что я твердо решила: хочу работать в электроэнергетике, - говорит боец энергоотряда Инна Бугаёва, отработавшая два месяца электромонтером по эксплуатации электросчетчиков 2 разряда в Каменском РЭС филиала МРСК Сибири «Алтайэнерго». – Сегодняшняя встреча только укрепила это желание. Считаю, это важно - еще будучи студентом четко понимать, на что можно рассчитывать при трудоустройстве. Построить карьеру в крупной компании – это нормальная мечта любого студента. Очень ценно, что руководство МРСК Сибири уделяет внимание молодым специалистам.