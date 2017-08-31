Глава "Ленэнерго" и бизнес-омбудсмен проведут общественный прием предпринимателей

1 сентября 2017, 17:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») Роман Бердников совместно с Уполномоченным по делам предпринимателей по Санкт-Петербургу Александром Абросимовым проведут общественный прием представителей малого и среднего бизнеса по вопросам технологического присоединения.
Общественный прием пройдет 14 сентября 2017 года. На нем представители бизнеса смогут получить адресные консультации, обсудить любые вопросы подключения к сетям, а также узнать особенности действующего законодательства в сфере технологического присоединения и меры по упрощению доступа к инфраструктуре.
Для того чтобы записаться на прием, необходимо пройти обязательную регистрацию: назвать суть вопроса, указать конкретные данные, необходимые для его проработки (к примеру, номер и дату заключения договора технологического присоединения) и оставить контакты для связи. Количество мест на общественном приеме ограничено, регистрация на мероприятие по телефону 8-800-700-14-71.