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Коллектив ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" от всей души поздравляет работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

Коллектив ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ от всей души поздравляет работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

1 сентября 2017, 15:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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Ваша профессия сложна, тяжела в обучении, трудна в исполнении, но вы можете гордиться ею, ведь вы работаете в невероятно важной для России отрасли.

От вас зависит будущее всего мира, ведь именно благодаря вам, вашим стараниям наша страна занимает одно из первых мест по добыче нефти и газа.

Именно благодаря вашему профессиональному труду современному человеку доступен тот комфорт, к которому он привык, и те возможности, без которых ему уже нельзя.

Выражаем свое уважение и желаем вам крепкого здоровья, успехов на вашем поприще! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы! Огромного Вам счастья, добра и света в жизни, тепла в душе, молодости в сердце!

С праздником дорогие друзья!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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