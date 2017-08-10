Коллектив ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" от всей души поздравляет работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

1 сентября 2017, 15:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Ваша профессия сложна, тяжела в обучении, трудна в исполнении, но вы можете гордиться ею, ведь вы работаете в невероятно важной для России отрасли.
От вас зависит будущее всего мира, ведь именно благодаря вам, вашим стараниям наша страна занимает одно из первых мест по добыче нефти и газа.
Именно благодаря вашему профессиональному труду современному человеку доступен тот комфорт, к которому он привык, и те возможности, без которых ему уже нельзя.
Выражаем свое уважение и желаем вам крепкого здоровья, успехов на вашем поприще! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы! Огромного Вам счастья, добра и света в жизни, тепла в душе, молодости в сердце!
С праздником дорогие друзья!