Линии производства кабелей для передачи данных

Кабели для транспортных средств, IT систем, энергетического назначения и других секторов промышленности должны отвечать постоянно растущим требованиям. Учитывая быстрое развитие технологий, для того чтобы не отставать, производители кабельных изделий нуждаются в оборудовании, пригодном для производства кабелей сложных конструкций, рассчитанном на использование современных сырьевых материалов экономически эффективным способом, а также легко адаптируемом к новым производственным требованиям.

Кабельное оборудование, разрабатываемое и производимое компанией Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co KG (Германия), отвечает всем этим критериям. В качестве примера можно привести машину двойной скрутки типа DSI 631, которая предназначена для скрутки изолированных жил в пары и четвёрки, а также скрутки четырёх пар жил в LAN кабели. Крутильная машина типа DSI 631 может быть использована для производства надёжных LAN кабелей всех категорий и даже кабелей будущих поколений, а также для изготовления пар с ленточным экранированием, шинных кабелей и других кабелей телекоммуникационного назначения.

Система DSI дополнительно включает различное вспомогательное оборудование (например, отдающие устройства для линий двойной скрутки с откруткой и продольного наложения лент, приёмные устройства и др.). Это оборудование обеспечивает возможность создания технологических линий, отвечающих специфическим требованиям заказчика, которые могут быть быстро модифицированы в зависимости от конкретной ситуации.