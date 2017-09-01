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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья: более 73 миллионов рублей взыскано с энергодолжников в Республике Марий Эл

МРСК Центра и Приволжья: более 73 миллионов рублей взыскано с энергодолжников в Республике Марий Эл

1 сентября 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго» продолжают системную работу по укреплению платежной дисциплины потребителей за переданную электроэнергию и взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Благодаря совместным усилиям юристов, представителей службы безопасности и блока реализации услуг за 7 месяцев текущего года марийские энергетики взыскали около 70,4 млн. рублей просроченной задолженности за услуги по передаче электроэнергии, свыше 2 млн. рублей за услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям компании.

Этому способствовали меры, которые предпринимают специалисты филиала для укрепления финансовой дисциплины. Самыми действенными из них остаются мероприятия, связанные с претензионно-исковой работой и подачей заявлений о привлечении должников к ответственности по статье 315 УК РФ – «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

По действующему законодательству организациям-неплательщикам может грозить полное прекращение или ограничение электроснабжения, а их руководителям – дисквалификация и даже уголовное преследование. Столь жесткие меры оправданы – вовремя неполученные средства наносят существенный ущерб деятельности сетевой компании. Замедляется выполнение мероприятий ремонтной программы, реконструкция электросетей, введение новых энергообъектов.

Все это грозит оказать негативное влияние на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, тормозит экономику региона, мешает выполнению социальных программ. Поэтому энергетики настоятельно рекомендуют потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию, погасить ее в кратчайшие сроки.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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