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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья продолжает подготовку сетевого комплекса к сезону максимальных нагрузок

МРСК Центра и Приволжья продолжает подготовку сетевого комплекса к сезону максимальных нагрузок

1 сентября 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, ОЗП-2017-2018

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Энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализуют комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы электросетей в осенне-зимний период (ОЗП).

Все работы выполняются в полном объеме и с опережением большинства плановых показателей. Так на данный момент энергетики отремонтировали более 24,2 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи всех классов напряжения (более 70% от годового плана), 6 400 трансформаторных пунктов (ТП) (77,3% от годового плана), 36 силовых трансформаторов (81,8% от годового плана) и 437 трансформаторов ТП (79% от годового плана), заменили 2 555 опорно-стержневых изоляторов (72,9% от годового плана). Для предотвращения отключений воздушных линий (ВЛ) из-за падения деревьев на провода и перекрытия на поросль специалисты компании расчистили трассы воздушных линий электропередачи (ВЛ) на площади 11,3 тыс. га (73% от годового плана) и расширили их на 611 тыс. га (68,6% от годового плана).

Напомним, всего до наступления холодов энергетики завершат ремонт более 33,7 тыс. км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 8 288 трансформаторных пунктов, 44 трансформаторов, 231 подстанции (ПС) 35-110 кВ, расчистку трасс ВЛ на площади около 14,9 тыс. га и расширение еще 879 га.

Выявлять узкие места при подготовке сетей к каждой зиме энергетикам помогают специалисты Ростехнадзора, контролирующие соблюдение каждым районом электрических сетей (РЭС) энергокомпании всех требований нормативно-технической документации. Поступающие от них замечания, количество которых по каждому из РЭС филиалов энергокомпании год от года не превышает нескольких десятков, позволяют до получения Паспорта готовности оперативно устранять даже самые незначительные несоответствия существующим нормативам.

Качественное выполнение МРСК Центра и Приволжья всех мероприятий в рамках подготовки к ОЗП не только является залогом успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок, но и в целом способствует повышению надежности электроснабжения потребителей, снижению технологических потерь электроэнергии, повышению эффективность сетевого комплекса.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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