Новый объект ВСТО в Иркутской области подключен по ЛЭП из Якутии

31 августа АО «ДВЭУК» в режиме пусконаладочных работ подключило нефтеперекачивающую станцию №9 трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Пробное включение нового объекта ВСТО в Иркутской области состоялось после завершения строительства ЛЭП и модернизации подстанции «Пеледуй» в Западном энергорайоне Якутии.



Как сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДВЭУК» Анатолий Максимов, на подстанции «Пеледуй» проведены строительно-монтажные работы по расширению и реконструкции открытого распределительного устройства 220 кВ с установкой элегазовых выключателей. Одновременно оператор ВСТО закончил строительство первой цепи 114-километровой ЛЭП, которая соединила подстанцию «Пеледуй» в Якутии и НПС-9 в Иркутской области, что позволило провести пробный пуск.



«После окончания строительств второй цепи наша подстанция станет основным источником питания не только для НПС-9, но и для НПС-8 в рамках программы присоединения дополнительных мощностей нефтепровода», – добавил Анатолий Максимов.



Напомним, что ранее ООО «Транснефть – Восток» подало заявку в АО «ДВЭУК» на технологическое присоединение НПС №8 и 9 к новому источнику питания – ПС «Пеледуй». В настоящее время НПС-8 запитана от Талаканской ГТЭС через электросетевую инфраструктуру напряжением 110 кВ.



Смена источника питания предполагает строительство заявителем двух ЛЭП 220 кВ и подстанции 220/10 кВ, а также перевод существующих сетей 110 кВ на напряжение 220 кВ. Мощность присоединяемых НПС на первоначальном этапе составит 25,8 МВт, в 2019 году она будет увеличена до 47,8 МВт.



ПС 220/110/10 кВ «Пеледуй» входит в состав воздушной линии 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС-14. Это крупнейшая на Дальнем Востоке линия электропередачи, которая обеспечивает надежное энергоснабжение объектов ВСТО и других потребителей в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах Республики Саха (Якутия).



По информации ПАО «Транснефть», к 2020 году мощность ВСТО-1 планируется нарастить до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 – до 50 млн тонн в год, по отводу ВСТО на Китай (Сковородино – Мохэ) – до 30 млн тонн в год. Это позволит не только увеличить объем экспорта нефти в страны АТР, но и обеспечить нефтью как существующие, так и планирующиеся к строительству перерабатывающие мощности в регионе.