Системный оператор и энергетические компании Республики Коми создали технологическую схему для скорейшего восстановления Воркутинского и Интинского энергоузлов при возможных авариях

27 августа в энергосистеме Республики Коми успешно проведены натурные испытания по развороту «с нуля» энергетического оборудования Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.



Испытания предусматривали проверку работоспособности оборудования в худшем из возможных аварийных сценариев – при снижении до нуля нагрузки двух крупнейших электростанций Интинскогого и Воркутинского энергоузлов энергосистемы Коми. С 2016 года эти энергоузлы включены Минэнерго России в перечень регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения. Одной из основных причин такого решения стал высокий уровень аварийности основного оборудования Воркутинской ТЭЦ-1.



Системный оператор ранее неоднократно обращал внимание руководства отрасли на технологические особенности генерации этих энергоузлов – отсутствие технической возможности разворота «с нуля» Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, что значительно затрудняло восстановление энергоснабжения потребителей в случае тяжелых аварий. В октябре 2016 и июле 2017 года руководство Минэнерго России поручило собственнику электростанций – ООО «Воркутинские ТЭЦ» – обеспечить ТЭЦ-1 автономными источниками электроснабжения с мощностью, достаточной для разворота электростанции «с нуля», для дальнейшей подачи напряжения на Воркутинскую ТЭЦ-2 в условиях ее полного обесточения.



Проведенные натурные испытания включали реальные действия персонала по развороту «с нуля» энергетического оборудования Воркутинской ТЭЦ-1 от установленных дизельных электростанций, подаче напряжения от Воркутинской ТЭЦ-1 на оборудование Воркутинской ТЭЦ-2, обеспечивающее собственные нужды станции, и последующий разворот ее генерирующего оборудования.



Системным оператором реализован комплекс мероприятий по проведению натурных испытаний, включавший в себя разработку комплексной программы испытаний, организацию их проведения, координацию действий диспетчерского и оперативного персонала Филиала АО «СО ЕЭС» Коми РДУ, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», электростанций Воркутинская ТЭЦ-1 и Воркутинская ТЭЦ-2. Специалисты Системного оператора при проведении испытаний осуществляли взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми, руководителями сетевых и генерирующих компаний.



Натурные испытания проходили под непосредственным контролем с выездом на объекты председателя рабочей группы по повышению надежности энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энергоузлов Республики Коми – генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада Сергея Шишкина, членов рабочей группы – представителей Филиалов АО «СО ЕЭС» Коми РДУ, Самарское РДУ, Саратовское РДУ.



Проведенные натурные испытания подтвердили возможность подачи напряжения потребителям Воркутинского и Интинского энергоузлов Республики Коми в случае полного погашения этих энергоузлов при неблагоприятных режимно-балансовых ситуациях. Испытания доказали работоспособность созданной технологической схемы с участием дизельных электростанций, позволяющих осуществить запуск «с нуля» Воркутинской ТЭЦ-1 и последующий запуск от нее Воркутинской ТЭЦ-2, а также позволили отработать действия всех включенных в процесс служб и подразделений.



Генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин отметил, что результаты натурных испытаний будут проанализированы специалистами Системного оператора: «По итогам испытаний будут откорректированы инструктивные материалы и технологические карты с учетом опыта проведенных испытаний. Совместно с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» – Комиэнерго и региональными органами власти необходимо определить очередность включения после аварии потребителей Интинскогого и Воркутинского энергоузлов с учетом степени их значимости и допустимой величины наброса нагрузки на работающие турбогенераторы Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Также в преддверии осенне-зимнего периода планируется проведение противоаварийных тренировок по отработке взаимодействия в аварийных ситуациях».