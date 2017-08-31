Стартовала кампания по проверке готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему периоду 2017—2018 гг.

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального) штаба под эгидой Минэнерго России начала проводить выездные заседания по подготовке к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.



Основными задачами федерального штаба, в частности, являются:

обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при решении вопросов предотвращения и ликвидации последствий нарушения электроснабжения, организации безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии;

координация оперативного информационного обмена между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и субъектами электроэнергетики в случае возникновения внештатных ситуаций на объектах электроэнергетики.

Первым субъектом, где обсудили ход и актуальные вопросы подготовки к прохождению ОЗП стал Дальневосточный федеральный округ. Вторым — Уральский ФО. Члены правительственной комиссии будут проверять готовность регионов плоть до октября. Итоги проверок будут подведены на Всероссийском совещании по подготовке к ОЗП 2017—2018 гг., которое проведет Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Мероприятие пройдет в рамках Российской энергетической недели.