Утверждены даты проведения IT-чемпионата по стандартам WorldSkills (DigitalSkills) в Иннополисе

1 сентября 2017, 17:25
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
Отраслевой чемпионат в сфере IТ по стандартам WorldSkills (DigitalSkills). пройдет 11-15 декабря в Иннополисе на базе одноименного университета. Такое решение было принято на заседании оргкомитета чемпионата с участием министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, генерального директора Союза «Молодые профессионалы «Ворлдскиллс Россия» и представителей ведущих компаний IT-отрасли.
Отраслевой чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT сектора ориентирован на молодых сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. В этом году в соревнованиях примут участие 100 конкурсантов в возрасте до 28 лет.
Основные компетенции чемпионата: «Сетевое и системное администрирование», «Инженерная графика CAD», «Программные решения для бизнеса», «Веб-разработка», «Мобильная робототехника».
В качестве презентационных заявлены еще 8 компетенции блока FutureSkills - «Промышленный интернет вещей/организация эффективного производства», «Информационная безопасность», «Разработка мобильных приложений», «Блокчейн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Магистральные линии связи», «Квантовая криптография», «Машинное обучение».
В рамках чемпионата также запланирована деловая программа. Ее участники обсудят кадровый потенциал цифровой экономики. «Перед нами стоит задача определиться с инструментами и выработать стандарты массовой подготовки специалистов по компетенциям, которые будут востребованы цифровой экономикой», - уточнил Роберт Уразов.