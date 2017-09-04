АО "Каббалкэнерго" через корпоративный сайт уведомляет должников об отключении от электроснабжения

4 сентября 2017, 12:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
Ежедневно обновляемый список потребителей-неплательщиков, которым грозит ограничение электроснабжения в связи с образовавшейся задолженностью, с указанием информации о них в соответствии с действующим законодательством, размещает на своем корпоративном сайте www.kabbalkenergo.ru АО «Каббалкэнерго» (входит в группу «Россети»).
В соответствии с изменениями, внесенными пп. «е(3)» Постановления Правительства РФ от 26.12.2016г. № 1498 в Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», исполнитель коммунальных услуг имеет право уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате за коммунальную услугу, в том числе посредством размещения информации на своем официальном сайте в сети Интернет.
«Мы использовали предоставленное законодательством право, и в целях информирования потребителей электроэнергии об ограничении режима потребления энергоресурса создали на сайте АО «Каббалкэнерго» в разделе «Клиентам» подраздел «Реестр на ограничение коммунальных услуг», - отметили в энергетической компании.
На сегодняшний день в реестре значится 803 потребителя, чья задолженность за потребленную электроэнергию колеблется от 800 рублей до 72 тыс. рублей.
Напоминаем, что на погашение накопившегося долга законодательством отводится 30 дней, начиная с даты размещения уведомления на сайте.