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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

АО "Каббалкэнерго" через корпоративный сайт уведомляет должников об отключении от электроснабжения

АО Каббалкэнерго через корпоративный сайт уведомляет должников об отключении от электроснабжения

4 сентября 2017, 12:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО

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Ежедневно обновляемый список потребителей-неплательщиков, которым грозит ограничение электроснабжения в связи с образовавшейся задолженностью, с указанием информации о них в соответствии с действующим законодательством, размещает на своем корпоративном сайте www.kabbalkenergo.ru АО «Каббалкэнерго» (входит в группу «Россети»).

В соответствии с изменениями, внесенными пп. «е(3)» Постановления Правительства РФ от 26.12.2016г. № 1498 в Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», исполнитель коммунальных услуг имеет право уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате за коммунальную услугу, в том числе посредством размещения информации на своем официальном сайте в сети Интернет.

«Мы использовали предоставленное законодательством право, и в целях информирования потребителей электроэнергии об ограничении режима потребления энергоресурса создали на сайте АО «Каббалкэнерго» в разделе «Клиентам» подраздел «Реестр на ограничение коммунальных услуг», - отметили в энергетической компании.

На сегодняшний день в реестре значится 803 потребителя, чья задолженность за потребленную электроэнергию колеблется от 800 рублей до 72 тыс. рублей.

Напоминаем, что на погашение накопившегося долга законодательством отводится 30 дней, начиная с даты размещения уведомления на сайте.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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