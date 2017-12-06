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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетиками Северной Осетии приняты все необходимые меры безопасности к новому учебному году

Энергетиками Северной Осетии приняты все необходимые меры безопасности к новому учебному году

4 сентября 2017, 13:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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Накануне нового учебного года в рамках программы по предупреждению детского электротравматизма сотрудниками филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» (входит в группу «Россети») проведены внеочередные проверки электроустановок, находящихся на территориях и в непосредственной близости от образовательных учреждений.

«Электробезопасность на объектах филиала – в приоритете нашей компании. Главная задача проведенных мероприятий – обеспечение безопасности от поражения электрическим током, в том числе предотвращения проникновения сторонних лиц, особенно детей, в действующие электроустановки», - подчеркнул директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» Казбек Закаев.

В зоне деятельности десяти районных электрических сетей филиала специалистами обследовано более 120 энергообъектов. В ходе осмотров проверены электроустановки и распределительные сети на наличие предупреждающих знаков, исправность запоров и дверей, стационарных ограждений, заземляющих устройств, набросов на воздушные линии, соблюдение расстояния до веток деревьев и посторонних предметов. Проведена оценка безопасности объектов, устранены все выявленные недостатки.

В частности, в зоне ответственности Владикавказских городских электрических сетей около 70 трансформаторных подстанций находится вблизи общеобразовательных учреждений. Энергетиками проведены все профилактические мероприятия: замена проводов на самонесущий изолированный, перетяжка провода. На линиях электропередачи 0,4 кВ проведена дополнительная обрезка деревьев, ветви которых достигали проводов линий электропередачи, заменены отслужившие сроки эксплуатации опоры. На всех трансформаторных подстанциях имеются знаки безопасности и запирающие устройства.

Аналогичные работы проведены на энергообъектах и во всех районах Северной Осетии. Энергообъекты вблизи образовательных учреждений работают без отклонений, линии электропередачи в районе учебных заведений находятся в удовлетворительном состоянии.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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