Климатический форум городов России 2017

4 сентября 2017, 13:28
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭА, ФОРУМ
21-22 августа 2017 г. в Москве в рамках года экологии в России состоялся Климатический форум городов России. Делегация ФГБУ «Российское энергетическое агентство» во главе с заместителем генерального директора Алексеем Ивановичем Бедновым приняла участие в работе форума. Алексей Иванович выступил на заседании круглого стола – характер и масштабы вызовов, формирующихся в связи с климатической проблематикой для предприятий реальной экономики и топливно-энергетического сектора. По итогам дискуссии были сформулированы предложения и рекомендации для российского бизнес-сообщества, касающиеся состава и приоритетов климатической политики.
Основными темам обсуждения в рамках деловой программы Форума стали:
— тенденции изменения климата в глобальном и региональном аспектах, причины и последствия изменений климата, современные климатические модели и оценка их качества;
— климатические инициативы: опыт и планы Москвы, субъектов Российской Федерации, зарубежных городов;
— «умные» решения для климатически нейтрального городского хозяйства, эволюция энергетики и энергоэффективность как основные факторы снижения выбросов парниковых газов;
— форматы взаимодействия бизнеса и общества в целях снижения выбросов парниковых газов, роль и социальная ответственность бизнеса;
— климатически нейтральный город будущего, реальность концепции «нулевого» выброса;
— возможности частно-государственного партнерства для достижения целей территорий (регионов, городов) по снижению выбросов парниковых газов, другие механизмы финансирования проектов;
— международный опыт регулирования выбросов парниковых газов;
— возможности минимизации воздействия отраслей промышленности: транспорт, металлургия, энергетика, лесное хозяйство, агропромышленный комплекс, нефтехимический сектор;
— климат и здоровье человека;
— возможности «зеленого развития» городской среды (зеленое строительство, дороги и транспорт, благоустройство территорий, альтернативные источники энергии).
По итогам Климатического форума городов России были разработаны предложения по учету международного и регионального опыта в целях повышения эффективности климатического регулирования, снижения выбросов парниковых газов, совершенствования системы экологического мониторинга, развития современной территориальной инфраструктуры, направленной на сохранение климатической и экологической стабильности.