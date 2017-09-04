Кубаньэнерго построит новые энергообъекты для присоединения жилых домов многодетным семьям

4 сентября 2017, 12:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Энергетики Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») приступили к строительству новых объектов распределительного комплекса в станице Ленинградской: воздушной линии и комплектной трансформаторной подстанции 10-0,4 кВ, а также продления участка линии напряжением 10 кВ. Мероприятия проводятся в рамках исполнения заключенных договоров на технологическое присоединение.
Указанные энергообъекты имеют ключевую роль для обеспечения электроэнергией нового микрорайона в райцентре, где будут построены жилые дома для многодетных семей. Работы планируется закончить до конца сентября.
По словам директора филиала Романа Шеблакова, «своевременное выполнение всех обязательств по технологическому присоединению – приоритетная задача филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети. Мы прилагаем все усилия для минимизации сроков присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям компании».
Специалисты филиала также проведут капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10 кВ, питающей центральную часть станицы Ленинградской. На линии заменят провод на более современный, что позволит уменьшить технологические потери, улучшить качество передаваемой электроэнергии потребителям.