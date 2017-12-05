МРСК Центра и Приволжья вводит новые мощности в Рязанской области

VII шахматный турнир "ФСК ЕЭС"
4 сентября 2017, 13:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО
За 7 месяцев 2017 года в рамках инвестиционной программы в филиале ПАО “МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» введено 3,5 МВА трансформаторной мощности, реконструировано 106,3 км воздушных линий электропередачи, выполнена реконструкция на 494 объектах электросетевого комплекса.
Ключевые проекты этого года - первый этап реконструкции подстанций (ПС) 110/10 кВ «Лихачево» и ПС 110/35/10 кВ «Сараи».
План работ 2017 года на ПС 110/10 кВ «Лихачево» предусматривает демонтаж существующего оборудования и фундаментов открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, замену десяти масляных выключателей на элегазовые со встроенными трансформаторами тока, модернизацию порталов ОРУ-110 кВ.
На текущий момент проведена замена трех масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, ведется реконструкция кабельного хозяйства и вторичных цепей РЗА.
ПС 110/10 кВ «Лихачево» - узловая, обеспечивает связь с Ново-Рязанской ТЭЦ, ПС 220 кВ «Ямская» и северным транзитом. Она питает как частный сектор, так и крупные предприятия Восточного промузла и Октябрьского района Рязани. Модернизация подстанции повысит надежность электроснабжения потребителей и продлит срок эксплуатации ещё на 25 лет.
В этом году Рязаньэнерго также проводит первый этап реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Сараи». Реконструкция ПС предусматривает работы по замене трансформаторов тока 110кВ на новые энергосберегающие, замену старых масляных выключателей 35 кВ на новые элегазовые smart-реклуозеры. Кроме того, будут заменены 12 разъединителей 35 кВ на современные с возможностью дистанционного управления.
После реализации всех мероприятий значительно повысится качество электроснабжения населенных пунктов Сараевского района и такого крупного потребителя как свиноводческое предприятие «Вердазернопродукт».
Всего в 2017 году филиал «Рязаньэнерго» в рамках исполнения инвестиционной программы планирует ввести 190,6 км воздушных линий электропередачи и 21,751 МВА трансформаторной мощности.