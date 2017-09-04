Мексика выпустит свой первый электромобиль

Электрический автомобиль Zacua появится в продаже в ноябре. Производитель предложит сразу две модели по ценам от 440 000 песо ($24 500), сообщает Mexico News Daily.



Это будет первый электрический автомобиль, изготовленный в Мексике мексиканской компанией. Две модели купе с нулевым уровнем выбросов — M2 и M3, производимые компанией Motores Limpios, будут продаваться под торговой маркой Zacua. Директор компании Хорхе Мартинес говорит, что инициатива возникла из-за необходимости развития в стране экологически чистого транспорта. «Глобальное потепление имеет очень серьезные последствия, и Мексика не может оставаться в стороне» — заявил Мартинес.



Не обошлось без сотрудничества с другими странами: французская компания Automobiles Chatenet отвечала за дизайн, а испанская Dynamik Technological Alliance работала над инженерной составляющей электромобиля. Некоторые детали транспортного средства пришлось импортировать.



Первым электромобилем на мексиканском рынке станет двухместное купе, всего будет выпущено 100 экземпляров, которые, как ожидается, будут проданы в Мехико к ноябрю, еще 200 запланированы на 2018 год и 300 на 2019 год. Электромобиль будет обладать весьма удобными габаритами: всего 3,06 м в длину, 1,56 м в ширину и 1,4 м в высоту, с весом всего 380 кг.



Мексиканские электромобили будут работать на литий-ионных батареях. На полной зарядке занимающей около 8 часов, автомобили смогут проехать 115 км и развить максимальную скорость 100 км /ч. Хотя электромобиль специально разработан для мексиканского рынка, если он будет пользоваться спросом, существует вероятность того, что он будет экспортироваться.



Источник: Хайтек

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