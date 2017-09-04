Минтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития беспилотников

Минтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем, сообщается на сайте ведомства. "В целях формирования законодательной базы по вопросам использования беспилотных авиационных систем (БАС), Минтрансом России разработан ряд нормативных документов. В настоящее время ведется работа над единой концепцией развития беспилотных систем гражданского применения", - говорится в сообщении.



Также создается система учета, с помощью которой можно обеспечить удаленную идентификацию и отслеживание каждого беспилотника.



РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПИЛОТНИКА



Одним из документов является приказ о внесении изменений в Административный регламент Росавиации, устанавливающий процедуры регистрации беспилотного аппарата максимальной взлетной массой более 30 килограммов. Отмечается, что документ уже зарегистрирован Минюстом.



Согласно приказу, собственнику беспилотника массой, например, 35 килограммов, для регистрации необходимо будет оплатить госпошлину, а также собрать установленный пакет документов, таких как заявление, правоустанавливающие документы на БВС и свидетельство о его регистрации, если воздушное судно ранее было включено в реестр, после чего собственник обращается в межрегиональное территориальное управление Росавиации для получения государственной услуги по регистрации.



На завершающей стадии находится подготовка проекта постановления правительства РФ об утверждении порядка учета гражданских БВС, ввезенных или произведенных в РФ. Проект документа предусматривает, что собственники гражданских БВС с максимальной взлетной массой от 250 грамм до 30 килограммов в установленный срок после его покупки проходят процедуру постановки его на учет.



Для этого собственнику нужно будет зарегистрироваться на едином электронном портале оператора системы учета с указанием персональных данных, после чего на электронную почту придет уведомление об учете БВС. После прохождения данной процедуры на указанный собственником почтовый адрес будет выслан учетный опознавательный знак, который должен быть закреплен на корпусе БВС до начала полета.



Для собственников БВС максимальной взлетной массой до 250 грамм никаких процедур регистрации и учета, по-прежнему, не требуется.



ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ



Одним из важных вопросов этого процесса является определение меры ответственности пилотов, управляющих беспилотниками.



"Важно отметить, что процедура учета БВС совершенно бесплатная. Основная цель принятия документов заключается в том, чтобы на основе выработки правил выполнения стандартных процедур учета и регистрации, правил полетов и управления БВС, в том числе удаленным (внешним) пилотом или экипажем, добиться сохранения существующего уровня безопасности пилотируемой авиации при внедрении беспилотной авиации в общее воздушное пространство", - отмечает ведомство.



Источник: ПРАЙМ.

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