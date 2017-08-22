Молодые специалисты астраханского филиала МРСК Юга прошли тренинг по развитию лидерских качеств

4 сентября 2017, 12:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Представители Совета молодежи астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») приняли участие в обучающем тренинге по развитию профессиональных и личностных компетенций, организованном для членов Совета молодых специалистов министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.
Цель тренинга – развитие и формирование навыков успешного лидерства. Участники встречи учились командным навыкам работы, составляли общую формулу успешного человека, оценивали свой потенциал в достижении поставленных целей.
В ходе тренинга обсуждались актуальные инструменты построения эффективных систем мотивации и возможные модели лидерства.