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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Молодые специалисты астраханского филиала МРСК Юга прошли тренинг по развитию лидерских качеств

Молодые специалисты астраханского филиала МРСК Юга прошли тренинг по развитию лидерских качеств

4 сентября 2017, 12:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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Представители Совета молодежи астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») приняли участие в обучающем тренинге по развитию профессиональных и личностных компетенций, организованном для членов Совета молодых специалистов министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Цель тренинга – развитие и формирование навыков успешного лидерства. Участники встречи учились командным навыкам работы, составляли общую формулу успешного человека, оценивали свой потенциал в достижении поставленных целей.

В ходе тренинга обсуждались актуальные инструменты построения эффективных систем мотивации и возможные модели лидерства.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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