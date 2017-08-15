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Новости компаний

Новый сайт – новые возможности

Новый сайт – новые возможности

4 сентября 2017, 11:52
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ

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ГК «Москабельмет» запустила новый сайт с понятной, быстрой и простой навигацией, новаторским пользовательским интерфейсом и приятным дизайном. Каждый желающий на сайте сможет прочитать информацию о компании и продукции, узнать о новинках и новостях, подобрать нужный продукт под определенные параметры или просто связаться с специалистами.

На обновленном сайте есть вся информация о предприятиях. В структуру ГК «Москабельмет» входит 19 организационных структур разных категорий: от производственных компаний до научно-исследовательских лабораторий и обслуживающих предприятий. Справку по каждой из них вы найдете здесь - http://www.mkm.ru/structure/.

Ассортимент изделий состоит из более 50 тыс. наименований, поэтому для вашего удобства на сайте создан специальный раздел - гид по подбору продукта. Товар можно выбрать по категории и в зависимости от его основного назначения, условий прокладки кабеля, материалов, из которых он изготовлен. В карточке каждого товара есть полная информация: расшифровка наименования, технические характеристики, макроразмеры, документы сертификации и технических требований. Ознакомиться с товарами можно здесь - http://www.mkm.ru/guide/

Новый путь ведет к новым возможностям. Добро пожаловать на www.mkm.ru!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
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