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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Подстанция 110 кВ Стадион поставлена под напряжение

Подстанция 110/10 кВ Стадион филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» поставлена под напряжение. Новый энергообъект закрытого типа будет являться главным питающим центром строящегося стадиона «Самара Арена» на 45 000 зрительских мест, а также спортивных объектов рядом с ним и прилегающей инфраструктуры. Сдача подстанции в эксплуатацию запланирована на ноябрь текущего года.

Подстанция 110/10 кВ Стадион – один из объектов инфраструктуры энергоснабжения Чемпионата мира по футболу, включенных в Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу Правительства РФ. Финансирование выполнено из федерального бюджета с привлечением средств ПАО «МРСК Волги». Несмотря на сжатые сроки, строительство ведется в жестком соответствии с графиком.

Реализация масштабного энергопроекта началась в 1 квартале прошлого года. Построено здание подстанции, установлены силовые трансформаторы мощностью 40 МВА каждый, выключатели 110 кВ, трансформаторы тока 110 кВ, разъединители и заземлители. Смонтировано распределительное устройство 10 кВ. Построены маслоприемники, устройства молниезащиты и заземления. Установлено оборудование релейной защиты и автоматики, щиты собственных нужд и оперативного постоянного тока. На подстанцию организованы заходы одной цепи линии электропередачи 110 кВ Московская-1 и одной цепи линии электропередачи 110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи).

Завершены работы по монтажу оборудования в здании переходного пункта. Перезаведены существующие кабельные линии 0,4-10 кВ.

Современные решения позволили повысить надежность и уменьшить сроки строительно-монтажных работ. Все оборудование и материалы, используемые при реализации проекта, отечественного производства, что соответствует программе импортозамещения ПАО «МРСК Волги» и Правительства Самарской области. Основную часть силового оборудования для подстанции 110/10 кВ «Стадион» в Самаре поставили местные производители. В результате подстанция 110 кВ Стадион станет высоконадежным, энергоэффективным, экологичным и малообслуживаемым объектом нового поколения.

В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы. Сдача подстанции в эксплуатацию запланирована на ноябрь текущего года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"

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